Traficantes enterram armas, mas cães da PM descobrem

Um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora calibre 40, uma carabina tática e uma pistola, ambas calibre 9 milímetros, carregadores e outros acessórios utilizados no tráfico de drogas foram localizados, na manhã desta quarta-feira (29), por alunos do IV Curso de Condutores de Cães e policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Porto Seguro).

O material foi encontrado enterrado em uma área de mata, utilizada pelos traficantes, na localidade de Acaufa, no município de Porto Seguro.

Segundo o tenente-coronel Alexandre Costa, comandante do 8º BPM, os alunos do curso foram na localidade para aula prática. Ao perceberem a presença policial, homens armados desceram de um veículo e seguiram para o mato. “Usamos os cães para farejar a área e encontramos o material ensacado e enterrado”, contou o oficial.

Também foram achados 13 carregadores para as armas, balança, rádio comunicador, munições, maconha, cocaína, pasta base e dois veículos modelos City e Cronos.

Imagem: Divulgação SSP

Um dos criminosos foi alcançado e preso em flagrante e encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública.

Vinte e quatro polícias militares participaram do flagrante, além dos cães policiais Kira, Kabu, Bolt, Baruk, Kyra e Fuzil.