Tragédia depois de uma festa de formatura

Depois de momentos de alegria em uma festa de formatura, em Itabuna, uma família foi protagonista de um acidente violento na BR-101. Como consequência, uma jovem de 18 anos morreu na hora, enquanto que outras três pessoas sofreram graves ferimentos.

As vítimas estavam em um veículo HB20, que se chocou com um ônibus próximo ao trevo de Itajuípe, na madrugada de sábado, 4. A vítima fatal do acidente, Noany Silva Pereira, não resistiu a uma forte pancada na cabeça.

Acionado pela Polícia Rodoviária Federal, o SAMU levou as outras vitimas para o Hospital de Base, em Itabuna. Entre os feridos está o pai de Noany, que foi arremessado na pista. A jovem viajava no banco de trás, justamente a parte do veículo mais atingida pelo ônibus.

Ainda no local do acidente, a Polícia Rodoviária apurou que o ônibus é da Banda Barão, que se chocou de frente contra a traseira do HB20, que teria rodado na pista, pois os dois veículos seguiam em sentido oposto.