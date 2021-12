Tragédia em Ilhéus: criança morre ao cair de telhado

A adolescente Isabela da Silva Ramos, de 12 anos, foi a vítima fatal de uma tragédia no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, na tarde desta terça-feira (30). Ela subiu no telhado da casa vizinha para tentar resgatar um gato e caiu.

Segundo a moradora da residência, a menina chegou a pedir uma escada para pegar o animalzinho, mas foi alertada de que não alcançaria a altura do lugar. Aconselhou que voltasse para casa e, de lá, tentasse atrair o gato com algum alimento.

Mesmo assim, ela pulou o muro da casa dela para buscar o bicho e caiu no quarto vizinho. De acordo com a mãe, a garota encontrou o gato na rua hoje e o levou para casa. Ele saiu e, quando começou a chover, ela foi resgatá-lo. Chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.