Tragédia no quilômetro 562; seis pessoas morreram

Um acidente envolvendo um ônibus da Água Branca e um Uno resultou na morte de seis pessoas, por volta das 5 horas de domingo, 18, no quilômetro 562 da BR-101, no sul da Bahia. Ali, houve uma colisão frontal entre os dois veículos nas proximidades do entroncamento de Arataca.

As vítimas, com idade entre 15 e 32 anos, retornavam de uma festa no distrito de Itatingui (Pratas) quando aconteceu o acidente. Todas elas, incluindo uma sétima pessoa que está hospitalizada, estavam no Uno, que ficou completamente destruído.

Morreram na colisão os irmãos José Paulo de Jesus Silva, de 25 anos; Paulo Ricardo de Jesus Silva, de 24 anos; e Mariene de Jesus Reis, de 32 anos. Eles moravam em São José da Vitória, cidade vizinha.

Outras duas vítimas fatais foram: Jonatas Pereira dos Santos, de 23 anos, e Pâmela dos Santos Silva, de 15 anos, moradores de Arataca. A sexta vítima ainda não foi identificada. Enquanto isso, a única pessoa que escapou com vida do acidente está hospitalizada em estado grave em Itabuna.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos passageiros do ônibus, da linha Linhares/Itabuna, ficou feriado. Porém, o susto foi enorme. O motorista contou que o Uno com as pessoas invadiu a contramão, daí o motivo do acidente. A seguir, uma nota divulgada pela empresa.