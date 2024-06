Trânsito alterado no entorno da Arena Zé Cachoeira em Itabuna

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), fez alterações no trânsito no entorno da Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso, a adotou novidades no transporte público devido à realização do Ita Pedro – O melhor São Pedro do Brasil que vai de amanhã, dia 27, a domingo, dia 30.

Nos dias da festa, a Avenida Princesa Isabel será interditada, a partir das 16 horas, para a circulação de veículos nos dois sentidos, das imediações da rotatória do São Caetano (Praça Tancredo Neves) até o cruzamento com a Avenida Manoel Chaves.

Durante a interdição e a realização dos shows, agentes de trânsito estarão nas imediações do espaço da festa para garantir a segurança viária e esclarecer dúvidas, além de prestar todo o suporte aos condutores e pedestres.

“Estaremos com a força total dos nossos agentes no Ita Pedro. Vamos reforçar o efetivo para que possamos orientar condutores e pedestres que vão trafegar no entorno do circuito e garantir a segurança de todos. As alterações estarão sinalizadas e o acesso aos moradores assegurado. Em caso de dúvida, o cidadão pode acionar a Central da SETTRAN pelo número (73) 98165-8427 ou abordar algum dos agentes” afirmou a secretária Hanna Moraes.

Para assegurar a mobilidade de todos e garantir zero álcool na direção, o Sistema de Transporte Urbano funcionará em caráter especial com horários estendidos, reforço nas linhas que terão maior fluxo e na frota disponível, a partir do encerramento dos shows para garantir o retorno das pessoas às suas casas com segurança e tranquilidade.