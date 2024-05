Trânsito: Itabuna lança Campanha Maio Amarelo

Com o tema “Paz no Trânsito começa por Você”, a Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN) lançou em Itabuna a campanha Maio Amarelo 2024. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes.

“A responsabilidade no trânsito é um dever de todos e o nosso objetivo é conscientizar a população para que tenhamos um trânsito melhor, adotando um comportamento seguro nas vias públicas e respeitando as leis”, afirmou a secretária Hanna Luiza Lemos Morais.

A equipe preparou uma programação especial e variada para todo o mês, com o envolvimento de parceiros importantes, como as polícias rodoviárias Federal e Estadual, Corpo de Bombeiros, SEST/SENAT, Jupará Motos e New BiKe, dentre outros.

Ao longo do mês de maio, serão realizadas diversas ações, como: blitzen educativas, ações de fiscalização e visitas às unidades escolares para transmissão e compartilhamento de informações e orientações com a participação da equipe de Educação para o Trânsito.

Para a abertura, foi programada uma tarde do lazer, na Avenida Mário Padre, beira-rio, com o circuito “Educar” e o projeto “Vou de Bike”. Foram disponibilizadas bicicletas e monitores para o público presente, com o intuito de ensinar a pedalar com segurança e incentivar a prática do esporte. Também participam do evento a mascote da SETTRAN e as monitoras.