Trânsito modificado em Itabuna por causa da Lavagem do Beco do Fuxico

Para garantir a segurança de foliões, espectadores e vendedores ambulantes durante a Lavagem do Beco do Fuxico, que começa nesta sexta-feira, dia 21, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), fechou algumas ruas do centro da cidade ao tráfego de veículos. Por isso, é necessário muita atenção de condutores de veículos automotores.

O titular da SETTRAN, secretário Fernando Benigno, afirmou que após encontros com os dirigentes e técnicos da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) foi traçado um planejamento diante da necessidade de isolar o circuito da festa para a segurança. “A partir desta quinta-feira algumas ruas já estão com tapumes. Na sexta-feira, a Avenida do Cinquentenário e a Praça Adami estarão fechadas ao tráfego de veículos e estacionamento”, explicou.

Com relação aos veículos permissionários como táxis e ônibus e aplicativos foram efetuados estudos para a definição dos locais de parada, embarque e desembarque no centro da cidade durante os festejos da Lavagem do Beco do Fuxico.

Os ônibus poderão usar o ponto existente na Praça Otávio Mangabeira, também conhecida como Camacan, cujo estacionamento será destinado aos mototáxis e veículos de aplicativos poderão operar na mesma praça em frente a um banco ali existente. Já os táxis poderão embarcar e desembarcar passageiros na Rua Alício de Queiroz.

“Desde as 20 horas de quarta-feira, dia 19, houve o fechamento de todas as transversais da Avenida do Cinquentenário, a partir da Praça Camacan, para montagem das estruturas que serão utilizadas pelas forças de segurança. Na sexta-feira, a partir da meia-noite, será proibido estacionar na Avenida do Cinquentenário, enquanto no sábado, dia 22, será proibido o estacionamento na Rua Duque de Caxias e transversais por conta da concentração de blocos da Lavagem do Beco do Fuxico.