Transmissão pela internet mostra história e expansão do cacau pelo mundo

A história do cacau no Brasil e a importância de Portugal e Espanha para sua expansão no mundo. É sobre esse tema que o empresário Marco Lessa conversa com o pesquisador Fernando Mendes, chefe de pesquisa e extensão rural do Pará e do Amazonas da Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira). A entrevista acontece na quinta-feira (14), às 17 horas, durante live no perfil @chocolat.festival no Instagram.

“É fundamental para quem trabalha com cacau e chocolate, e muito interessante para quem gosta; portanto, 99 por cento das pessoas (um por cento faz charme), conhecer a incrível história do fruto de ouro e alimento dos Deuses, o cacau, principalmente em nosso país e na América Latina”, destaca Marco Lessa, idealizador do Chocolat Festival – maior evento do segmento no Brasil.

Todas as quintas-feiras, a equipe do Festival exibe lives com temas variados e curiosos sobre o universo do cacau e do chocolate.