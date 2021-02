Transporte coletivo começa a circular nesta quarta em Itabuna

Os 50 veículos do grupo empresarial Atlântico Transportes que vão operar em Itabuna a partir desta quarta-feira, dia 17, foram vistoriados na manhã de hoje, dia 16. Nas primeiras horas da manhã os ônibus ganharão as ruas com a tarifa a R$ 3,70.

“Chegou o grande momento. Itabuna volta a contar com o pleno funcionamento do transporte público. Veículos modernos, que já começam a operar com a ampliação de linhas”, informou o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Thales Silva.

Uma equipe da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran), comandada pelo titular da pasta vistoriou os veículos. Itens como funcionamento do elevador de acesso para pessoas com deficiência, cinto de segurança, campainha e abertura e fechamento das portas foram alguns dos itens observados.

Motoristas e cobradores participaram deste importante momento para os itabunenses. Também foram convidados representantes de associações e entidades que atendem pessoas com limitações físicas e motoras, como a Associação Grapiúna de Paraplégico (AGP), a Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência (APD), Fundação dos Deficientes do Sul da Bahia (Fundesb) e o Núcleo Cuidar.

“Pela primeira vez fomos convidados para um momento importante como este. O Núcleo Cuidar, sempre necessitou de uma atenção especial. Pais usam constantemente o transporte público para levar seus filhos para atendimento médico”, comentou a presidente do Cláudia Alvarindo.

O presidente da ADP, Claudinei Santos, lembrou que Itabuna tem hoje cerca de 17 mil pessoas com alguma deficiência. Durante o tempo de interrupção do serviço em março do ano passado, eles foram os mais prejudicados. Mas agora está todo mundo muito feliz com este momento.

“Sempre tivemos dificuldades no que se refere a acessibilidade nos ônibus. Pelo que pudemos verificar nesta vistoria, todos os veículos têm elevador de acesso funcionando. O que é muito positivo”, pontuou Claudinei Santos.

INTEGRAÇÃO

Cinco pontos, no centro da cidade, foram criteriosamente selecionados para o Sistema de Integração: Praça da Laura Conceição (Catedral); Beira Rio; Praça Otávio Mangabeira (Camacan); Centro Comercial e Avenida Amélia Amado. O usuário poderá fazer o transbordo em até uma hora a partir do momento em que pagar a passagem.

O serviço de transporte público por ônibus retorna no município após 11 meses de interrupção, por conta da pandemia do novo coronavírus. O transporte coletivo retorna com carros novos e o mais importante: sem aumento da tarifa, que permanecerá em R$ 3,70.

EXPOSIÇÃO

Para que o itabunense conheça a qualidade dos veículos que chegaram para rodar na cidade, depois de vistoriados alguns ônibus foram estacionados nas imediações do Centro Administrativo Firmino Alves e na Avenida Aziz Maron. Logo mais a tarde, com a presença do prefeito Augusto Castro, alguns veículos circularão pelos principais pontos da cidade.