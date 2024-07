TRE-BA leva capacitação para juízes, servidores e jovens eleitores de Ilhéus e região

As ações de capacitação e cidadania da Escola Judiciária da Bahia chegam a Ilhéus nesta próxima semana.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza, entre os dias 15 e 18 de julho, traz uma série de atividades voltadas para magistrados, servidores e também para os jovens eleitores.

O início da programação contará com o projeto “Todas as Vozes”, no dia 15 de julho, às 10h e 14h, na aldeia Itapuã, a 24 km do centro de Ilhéus. O “Todas as Vozes” tem como finalidade fomentar o debate sobre voto consciente, cidadania, processo eleitoral e representação dos povos originários na política partidária.

“Esse é um dos esforços da escola judiciária eleitoral, em seu papel essencial na concretização dos objetivos fundamentais da nossa democracia, materializando a função educacional inerente à Justiça Eleitoral e reforçando a importância da participação política entre as comunidades indígenas, jovens estudantes e comunidades quilombolas”, afirma o diretor da EJE-BA, desembargador Moacyr Pitta Lima Filho.

A ação também acontece no dia 18 de julho, na Escola Casa Familiar Rural de Igrapiúna, situada na rodovia Ituberá- Camamu, KM 10, BA 001, zona rural.

Partiu Mudar

Na terça-feira (16/07) acontece o projeto “Partiu Mudar”, que trará discussões sobre democracia, sistemas políticos, combate à desinformação, dentre outros temas, voltados para a educação de jovens entre 14 e 17 anos de escolas públicas e privadas.

A ação será realizada no período da manhã, na Escola Modelo, situada na Sétima Travessa da Avenida Roberto Santos, no bairro Malhado.

No período da tarde, o projeto estará na Escola Estadual Nelson Schaun, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Malhado.

Ciclo de Debates

Ainda na terça-feira (16/05), das 8h às 18h, a EJE-BA dá continuidade ao curso do Ciclo de Debates – Eleições 2024.

O conjunto de discussões aborda o tema ‘Prestação de Contas’ de forma presencial para servidores, magistrados de zonas eleitorais cujas sedes distam 150km de Ilhéus, e remotamente para outros magistrados de zonas eleitorais da região.

A modalidade presencial acontecerá no auditório da Faculdade de Ilhéus e será conduzida, no turno da manhã, pelo analista judiciário do TRE e doutor em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Josafá da Silva Coelho.

No turno da tarde, o debate será realizado pela analista judiciária do TRE do Paraná e Doutoranda e Mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, Professora Patrícia Gasparro Sevilha Greco.

Eleitor do Futuro

Desde maio, entrou em cena o Projeto Eleitor do Futuro com intuito de promover a educação para a cidadania para crianças e adolescentes. As ações serão direcionadas a estudantes do ensino fundamental (9º ao 1º ano), na escola SESI Adonias Filho, localizada na rodovia Jorge Amado, em Vila Cachoeira, de 8h às 10h.s