TRE leva orientações ao estacionamento da Câmara de Itabuna

A partir desta quarta-feira (13), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) irá montar uma estrutura no estacionamento da Câmara de Itabuna, para levar orientações à população. Será possível esclarecer sobre atualização do Título e demais regras para participar da votação no próximo dia 02 de outubro.

A atividade, aberta ao público, será das 14 às 19 horas no primeiro dia e terá sequência na quinta-feira (14), das 8 às 19 horas. Com o lema “TREem todo lugar”, o atendimento itinerante prestará os seguintes serviços:

– Alistamento eleitoral (1ª via do Título de Eleitor);

– Transferência do domicílio eleitoral;

– Regularização (para quem está com o título cancelado, para quem não votou nem pagou a multa eleitoral ou para aqueles que deixaram de comparecer à revisão do eleitorado;

– Atualização de dados cadastrais.

O Legislativo dará apoio logístico, com sanitários, água, internet e itens afins, para garantir suporte à atividade, tão importante para garantir o acesso da população à participação no pleito. A eleição, afinal, definirá presidente da República, governador (ambos com os respectivos vices), deputados estaduais e federais, além de senadores.