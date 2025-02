Trecho de avenida será interditado em Itabuna  para início dos serviços necessários aos testes do Projeto Mais Água para a Cidade

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), com o apoio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), vai interditar nesta terça-feira, dia 25, entre às 8 e 17h30min, um trecho da Avenida José Soares Pinheiro, nas proximidades do número do imóvel nº 1.328, para a realização dos serviços necessários aos testes do Projeto Mais Água para a Cidade.

Os trabalhos são fundamentais e sua conclusão está prevista para o final da tarde. Por isso, a EMASA pede aos condutores de veículos automotivos e transeuntes que se utilizam dessa importante avenida, que liga o centro da cidade aos bairros da zona oeste, para redobrar a atenção ao trafegar pela via durante a realização dos serviços de ampliação da rede de água.