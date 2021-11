Treinamento gratuito para mulheres que têm dificuldades no vídeo

Durante a pandemia, muitas mulheres perderam seus empregos, tiveram que se reinventar e perceberam um mercado promissor: o empreendedorismo digital. Mas realizar o sonho da liberdade geográfica e financeira exige técnicas do marketing para destacar seu negócio na internet – inclusive com a gravação de vídeos.

Ciente de que este é o conteúdo que mais alcança pessoas, a jornalista Karen Póvoas prepara A Jornada da Mulher Águia, um treinamento gratuito pelo Instagram (@karen.povoas). Será de 30 de novembro a 04 de dezembro em dois horários: 9h (consultorias gratuitas) e 20h (aulas gratuitas).

A programação é ter cinco aulas com empreendedoras da Bahia, experientes nas áreas do Autoconhecimento, Marca Pessoal, Vendas no Instagram e Vídeo marketing, além de 10 consultorias com a própria Karen.

“O vídeo é o conteúdo que mais alcança pessoas, mas o problema é que ainda há muitas mulheres com vergonha de gravar vídeo nas redes sociais, de falar para a câmera e se autopromover”, afirma.

Como sugere o nome do evento, é uma referência à ave que simboliza liderança, visão aguçada, liberdade e coragem para voar alto, características exigidas às mulheres de negócios.

“O mundo mudou. As pessoas passaram a consumir mais vídeos na internet e a comprar também. Elas buscam, cada vez mais, por marcas humanizadas que se preocupam em atender às necessidades delas. Enxerguei nessa mudança de comportamento do mercado digital, uma oportunidade de negócio e criei um infoproduto que aliasse minha experiência em vídeo com os conhecimentos investidos no marketing para elevar o nível da comunicação pessoal e empresarial feminina, relata a profissional, com longa trajetória no telejornalismo.

Para despertar

Durante o evento, a jornalista vai lançar o Método Desperte seu Potencial no Vídeo, uma Mentoria em grupo para mulheres que têm vergonha da câmera e desejam “destravar”. Também para aquelas que já gravam, mas precisam potencializar sua comunicação.

As vagas são limitadas com valor exclusivo de 1ª turma e as participantes serão acompanhadas pela jornalista durante 12 encontros ao vivo e online com sessões de 3h cada. Ah! Estão previstas aulas bônus com convidadas para elevar o nível do negócio delas. É importante estar presente no grupo Vip no Whatsapp para receber os bônus.

Link para programação e inscrição: https://shortest.link/mulheraguia

De mulheres águias para novas águias

Dia 30/11

9h: 2 consultorias ao vivo para analisar o marketing pessoal e empresarial no instagram da empreendedora participante

20h: aula 1: Como vencer a vergonha da câmera, através do autoconhecimento. Com Naudielle Silva– comunicóloga e terapeuta de mulheres

Dia 01/12

9h: 2 consultorias ao vivo para analisar o marketing pessoal e empresarial no instagram da empreendedora participante

20h: aula 2: Como construir uma marca forte e gerar conexão com os clientes. Com Patrícia Abreu – jornalista e ex-apresentadora da Rede Bahia

Dia 02/12

9h: 2 consultorias ao vivo para analisar o marketing pessoal e empresarial no instagram da empreendedora participante

20h: aula 3: Como despertar o desejo de compra e vender no instagram. Com Laís Palladino – artesã e empresária

Dia 03/12

9h: 2 consultorias ao vivo para analisar o marketing pessoal e empresarial no instagram da empreendedora participante

20h: aula 4: Como criar vídeos com mais qualidade usando seu celular. Com Letícia Vasconcelos– diretora de vídeo e CEO da Vixe Comunicação

Dia 04/12

9h: 2 consultorias ao vivo para analisar o marketing pessoal e empresarial no instagram da empreendedora participante

20h: aula 5: 3 passos para você se tornar uma profissional diferenciada no seu nicho. Com Karen Póvoas – jornalista, apresentadora e mentora de mulheres de negócio.

Abertura das inscrições para o Método Desperte seu Potencial no Vídeo com valor exclusivo.