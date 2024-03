Três acampamentos de traficantes são desarticulados em Maragogipe

Três acampamentos utilizados por traficantes de drogas que integram uma facção foram desarticulados na tarde desta quarta-feira (20), na cidade de Maragogipe. Forças Estaduais e Federal de Segurança Pública deflagraram ação integrada na região do Recôncavo.

Os espaços com colchões, roupas, alimentos, energia elétrica, entre outros itens foram montados em regiões montanhosas, de mata fechada, buscando dificultar a ação policial. Imóveis utilizados pelos integrantes de facção também foram alvos de mandados de busca e apreensão.

“Empregamos helicóptero, drones, veículo blindado, embarcações e equipes especializadas em patrulhamento rural. Não mediremos esforços no combate às facções”, afirmou o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), delegado federal Eduardo Badaró.

Reforço no Patrulhamento

Equipes da Rondesp Recôncavo e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 27a CIPM (Cruz das Almas) reforçarão o patrulhamento na cidade de Maragogipe.

O comandante do Policiamento no Recôncavo, coronel PM José Andrade Souza Júnior, informou que o trabalho seguirá de forma incansável. “A população pode ajudar com informações. Ligue para o 181 (Disque Denúncia). O sigilo é garantido”, completou.

Fotos: Alberto Maraux