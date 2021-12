Três assassinatos em um dia impõem pavor à população de Itajuípe

A cena de dois homens baleados em plena tarde, com o acréscimo de golpes de facão no rosto de um deles, resume o momento de pavor que ronda os moradores de Itajuípe. Antes bucólica, a pequena cidade no sul da Bahia ainda foi palco de um terceiro homicídio na segunda-feira (20). Tudo num intervalo menor do que 15 horas.

Duas das vítimas eram guardas municipais. Josenito Santos de Oliveira, de 49 anos, trafegava de moto no centro da cidade, quando foi atingido a tiros. O garupa, Márcio Severo dos Santos, de 34, também foi baleado, chegou a ser levado para o Hospital de Base, em Itabuna, mas morreu no início da madrugada desta terça-feira (21).

O terceiro homicídio, já na noite de ontem, teve como vítima Isael Barbosa. A casa dele, próxima à feira livre, foi invadida e morreu atingido por tiros de pistola.

Criminosos sob investigação

De acordo com a polícia, os responsáveis pelos crimes ocorridos à tarde são dois homens que chegaram a pé e, até a publicação desta matéria, ainda não tinham sido detidos. O delegado Marlos Macedo, titular da delegacia de Itajuípe, afirma que já foram identificados os responsáveis pelas execuções e há ligação com uma das facções que tomaram conta do tráfico na região. E cuja disputa por território na venda dos entorpecentes é responsável pela maior parte das mortes violentas no entorno.

As investigações seguem e, enquanto isso, é notório o quanto os moradores daquele município estão assustados com a tirania imposta pelo tráfico de drogas. Segundo Dr. Marlos, Josenildo era chefe da guarda municipal e tinha excelente relação com as polícias Civil e Militar.

“Nós já sabemos o porquê aconteceu isso aqui, vamos manter um pouco a cautela, já temos a identificação de quatro pessoas envolvidas nesse crime. O principal é um indivíduo muito perigoso, tem mandado prisão por outro homicídio aqui em Itajuípe. Nós estávamos no encalço dele, é o principal líder desse grupo e que acabou fazendo essa emboscada (…) O mais importante é fazer a constituição das provas, nossas equipes estão fazendo a qualificação dessas pessoas pra solicitar o mais rápido possível o mandado de prisão”, afirmou, em entrevista à TV Santa Cruz.