Três foragidos são localizados pelo Reconhecimento Facial nas últimas 24h

Três foragidos da Justiça foram capturados na segunda-feira (4), após alertas do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Somente em 2024, a tecnologia auxiliou na localização de 159 pessoas com mandados de prisão.

O primeiro flagrante foi de um foragido por estupro, com mandado expedido pela comarca de Morro do Chapéu, no Centro Norte do estado. A captura aconteceu no município de Irecê.



Foto: Vitor Barreto/ Ascom SSP

Encontrado após passar por pontos monitorados em Salvador, o segundo capturado tinha mandado de prisão preventiva por roubo, expedido pela Vara de Jurisdição de Ubaíra, no Sudoeste baiano.

A última prisão aconteceu em Mata de São de João, na Região Metropolitana. Um homem foragido pelo crime de homicídio foi localizado.

Desde o início do uso do Sistema de Reconhecimento Facial pela SSP, 1.412 pessoas com mandados de prisão foram localizadas.

Texto: Alan Dantas