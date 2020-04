Três jovens foram encontrados mortos dentro de um carro

Três pessoas foram mortas a tiros na manhã deste domingo (12) no município de Cafarnaum, região de Irecê, na Bahia, segundo informações do site Central de Notícias. Os corpos estavam no interior de um veículo S10, de cor prata, estacionado no acostamento da BR-122, sentido Mulungu do Morro.

A caminhonete estava às margens da rodovia BA-122

As vítimas, duas delas naturais de Itabuna, no sul do estado da Bahia, foram identificadas por Julierme do Carmo Coelho, 34 anos, Adiel Alves do Santos, 25 anos e a adolescente Samara Santos Souza, 16.

Conforme a Polícia Civil, foi feito a preservação do local até a chegada de peritos do Departamento de Polícia Técnica de Irecê (DPT), por volta das 09h20, que constataram que as vítimas foram alvejados na região da cabeça, exceto o motorista que foi atingido pelos disparos em várias parte do corpo.

De acordo com a perícia, dentro do veículo foram encontrados oito estojos de pistola ponto 40. A perícia apontou, ainda, que houve disparos de dentro para fora do veículo. No interior da caminhonete foram encontrados três celulares e uma carteira contendo cartões em nome de Julierme e uma quantidade não especificada em dinheiro.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Irecê – IML. A autoria e motivação para o triplo homicídio são desconhecidas.

O triplo assassinato está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP – da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil em Irecê.