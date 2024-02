Três milhões de turistas aguardados para o Carnaval de Salvador

Cerca de três milhões de turistas são aguardados para o Carnaval da Bahia este ano, de acordo com expectativas da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), que montou, no aeroporto internacional da capital baiana, uma ação para a recepção de foliões que desembarcam no terminal soteropolitano. A pasta também montou, este ano, um receptivo no terminal rodoviário da cidade.

Só em Salvador, segundo a Setur-BA, são aguardados 1,2 milhão de turistas, que irão participar da maior festa de rua do planeta. Até o próximo dia 10 de fevereiro, ao chegar em solo baiano, os visitantes serão recepcionados por baianas típicas, que distribuem as fitinhas do Senhor do Bonfim, grupos de percussão e capoeira, além de um minitrio elétrico tocando ritmos do Axé Music dentro saguão do aeroporto. Neste ano, está disponível, ainda, a amarração de turbantes, que traz a mensagem da ancestralidade e do empoderamento, serviço bastante procurado por quem passa pela área de desembarque.

“A Bahia é ímpar e acolhe muito bem o turista, e esse receptivo traz isso, de uma forma muito especial. Os turistas já saem prontos para o Carnaval. Somos, além de acolhedores, sorridentes e abraçamos o turista com muita verdade”, afirmou a coordenadora do Serviço de Atendimento ao Turista da Setur-BA, Tatiana Harfush.

A estimativa é de que o Carnaval da Bahia injete na economia do estado, este ano, R$ 6,59 bilhões. Em Salvador, a estimativa é de injeção de R$ 1,96 bilhão só na economia soteropolitana.

O aeronauta Marcos Freitas, de Belo Horizonte, que participa pela terceira vez do Carnaval de Salvador, afirmou que este ano foi uma das melhores recepções que já teve. “Espero que este ano seja um Carnaval muito lindo. A expectativa é muito grande. Cinco anos sem vir aqui, é muita felicidade. Já ganhei fitinha, copinho, adesivo, essa música maravilhosa, estou muito feliz”, agradeceu o mineiro.

O Governo do Estado, através da Setur-BA, colocou à disposição dos turistas 285 profissionais contratados para atender os visitantes nos circuitos do Carnaval, pórticos de entrada, hotéis e pontos turísticos da capital baiana. A ação vai até a madrugada da Quarta-Feira de Cinzas (14).

Ainda confome a Setur, os guias de turismo e agentes de informação passarão aos visitantes informações seguras e precisas, em até nove idiomas, como inglês, espanhol, holandês, japonês e dialeto africano, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os atendimentos serão realizados nas unidades fixas do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) ou temporárias, montadas especialmente para o Carnaval.

Também haverá grupos de profissionais devidamente identificados e em locais estratégicos dos circuitos. Os postos são equipados para oferecer facilidades e serviços de comunicação a todos os visitantes.

