Três mortes em dois acidentes na BR-101

Entre domingo e ontem, 15, três pessoas morreram na BR-101, no extremo sul da Bahia, em consequências de dois acidentes envolvendo carretas. A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que ainda não conseguiu resgatar um dos veículos num despenhadeiro.

O primeiro acidente, no domingo, foi com uma carreta que transportava uma carga de ovos e que virou a cerca de sete quilômetros de Eunápolis. O motorista do veículo, único passageiro, nada sofreu. Porém, esse acidente puxou outro, que resultou na morte de duas pessoas.

As vítimas faziam parte de um grupo, entre moradores de áreas próximas e motoristas, que foram saquear o que sobrou da carga. Erivaldo Cardim Marinho Filho e Ana Cláudia Sampaio Maia não deram sorte, porque a carreta deslizou no barranco e os atropelou.

Erivaldo Marinho, que trabalhava em um circo armado em Itagimirim, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, aos 19 anos. Assim também aconteceu com Ana Cláudia, designer de sobrancelhas, residente em Eunápolis. Ela tinha 34 anos de idade.

OUTRO

Na tarde de segunda-feira, também na região de Eunápolis, uma carreta virou e provocou a morte de uma mulher. A vítima, Ana Cristina Alves Santos, era a esposa do motorista de veículo. Ele, identificado como Erivaldo Gomes Cardoso, não se feriu no acidente

A carreta, segundo a Polícia Rodoviária Federal, transportava uma carga de biscoito de Pernambuco para o Espírito Santo. Até o momento ela continua no local do acidente, devido a dificuldades para proceder ao resgate. O trânsito, por causa disso, está lento no local, entre os municípios de Eunápolis e Itabela.