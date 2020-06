Três novos secretários na Prefeitura de Itabuna

Na manhã desta sexta-feira (12), o Prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, deu posse aos novos secretários municipais de Saúde, Administração e Segurança, Transportes e Trânsito (Sesttran).

A cerimônia realizada no gabinete do prefeito reuniu os ex-secretários de Administração, Dinailson Oliveira, da SESTTRAN, Coronel Serpa, a secretária de Governo Maria Alice, e o presidente da Câmara Ricardo Xavier, além dos novos secretários.

Na secretaria de Administração, assume Juliana Matos, advogada e publicitária. Na secretaria de Saúde, o novo titular é Juvenal Maynart, ex-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), e na secretaria de Segurança Transporte e Trânsito, assume Alecsandro Leal, que ocupava a sub-secretaria da SESTTRAN.

A nova secretária de Administração, Juliana Matos, agradeceu a confiança do prefeito Fernando Gomes e falou sobre a responsabilidade de substituir o agora ex-secretário, Dinailson Oliveira (Son). “Nosso intuito é manter o legado deixado por Son, com transparência e muito trabalho”, disse. O novo titular da SESTTRAN,A

lecsandro Leal, elogiou o trabalho realizado por Valci Serpa à frente da secretaria, e declarou que seguirá valorizando os servidores municipais e atuando na melhoria do trânsito do município.

O secretário de saúde, Juvenal Maynart, falou sobre a missão de atuar no combate ao novo coronavírus e dos projetos que serão executados já nos próximos dias. “Vamos trabalhar para a inserção das duas academias, a UESC e a UFSB, que vai nos conceder técnicos para construirmos um plano, e unificar essa rede, com a sociedade, o comércio, a Santa Casa”, disse, acrescentando: “Nós vamos fazer uma guerra de melhoria no atendimento aos cidadãos de Itabuna e dos municípios conveniados, para ter um menor número de baixas possível, é uma guerra contra o inimigo invisível. A solução definitiva só terá quando tivermos a vacina, até então teremos soluções paliativas”.