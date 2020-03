Três passageiros morrem após acidente com ambulância

A colisão entre uma ambulância e outros dois veículos levou três pessoas à morte e deixou dois feridos ontem (5), na BR-101, na altura do município de Uruçuca. As vítimas fatais são a técnica de enfermagem Geilda Araújo; o motorista da ambulância Joel Souza Santos, e José dos Santos, pai de uma criança que seguia de Taperoá, no baixo-sul, para o Hospital Manoel Novaes, em Itabuna.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a ambulância teria sido prensada entre a caminhonete e uma carreta. Os feridos foram a criança e uma tia, conduzidas para hospitais da região.

A Prefeitura de Taperoá explicou que a criança tinha sofrido um acidente doméstico e, por isso, seria atendida em Itabuna. O município ficará três dias de luto por conta do desastre.