Três pessoas morrem em acidente na BR-415

Um grave acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 11, no sul da Bahia, envolvendo uma caçamba e um Celta. Como consequência, três pessoas morreram e uma ficou ferida.

As vítimas estavam no carro de passeio, placa NTJ114, que colidiu com a caçamba na BR-415, trecho Itabuna/Itapé. Os dois veículos caíram em uma ribanceira.

O acidente ocorreu, conforme foi apurado até agora, depois que a caçamba invadiu a contramão, nas proximidades da distribuidora de gás Butano. O motorista teria perdido o controle do veículo, que transportava brita da Pedreira União.

Das três pessoas que morreram no acidente, uma foi identificada: David Gonçalves Dias, um adolescente de 16 anos de idade. A polícia busca identificar as outras vítimas.

Todas elas moravam em Barro Preto, cidade vizinha a Itabuna, para onde a pessoa ferida foi levada para receber atendimento médico no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.