Três profissionais do Materno-Infantil de Ilhéus recebem maior prêmio da enfermagem baiana

Três enfermeiras da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS) que atuam no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, vão receber nesta terça-feira (28), em Salvador, o Prêmio Anna Nery, como destaques pelo exercício profissional exemplar e pelo desempenho da profissão nas dimensões ética, técnica, política, social, científica, cultural e humana, contribuindo para o desenvolvimento da atividade na esfera de sua região.

Brenda Valles, coordenadora das UTIs Neonatal e Intermediária do HMIJS, será agraciada na categoria “Saúde da Criança e do Adolescente”.

Danielle Patrocínio, coordenadora do Centro de Parto Normal (CPN) e do Centro Obstétrico do Materno, e Carla Gonzaga Vecchier, colaboradora do Centro Obstétrico da unidade, serão agraciadas com o prêmio, na categoria “Urgência e Emergência”.

O Prêmio Anna Nery é uma iniciativa do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e tem por objetivo promover a valorização e reconhecimento da profissão. O seu protagonismo vem sendo pautas de muitos debates e ações nos últimos anos e a iniciativa também contribui com a reflexão da categoria sobre sua atuação profissional. A cerimônia de entrega da premiação acontece amanhã (28), às 18 horas, na Casa Salvatore, situada na Rua dos Rodoviários, no Cabula, em Salvador.

Importância do reconhecimento

Também enfermeira por formação, a diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, destacou que ter profissionais que atuam em Ilhéus recebendo a honraria máxima da categoria no país, é a congregação do reconhecimento dessas pessoas, sendo uma reverência ao compromisso e ao protagonismo na área da saúde pública.

Quem são

Brenda Valles é formada pela Universidade Federal de Viçosa. Cursou a Residência em Enfermagem Pediátrica pela UERJ (Hospital Universitário Pedro Ernesto). Foi professora substituta no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, possui Mestrado em Ciências da Saúde com enfoque em neonatologia (Enterocolite Necrosante). Brenda foi enfermeira assistencial de UTI Neonatal no Hospital Manoel Novais, em Itabuna. Coordenou a UTI Pediátrica e da Ala Clínica COVID-19 no Hospital São Sebastião – Viçosa/MG. Atualmente, é doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz/RJ e enfermeira coordenadora da UTI Neonatal e UCINCo do Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio. “Esse reconhecimento estendo para toda a equipe, comprometida com uma ação humanizada e de valorização do SUS”, afirma Brenda.

Formada pela UESC em 2002, Danielle Patrocínio é Pós-Graduada em Enfermagem Neonatal, Pediátrica e Obstétrica, atuando em Sala de Parto na Assistência ao Binômio Mãe e RN há 10 anos. Professora em Campo Prático em Saúde da Mulher pela Faculdade Madre Tais e Estágio de Pós-Graduação em Enfermagem Obstétrica pela Faculdade de Ilhéus, coordena a equipe de Enfermagem Obstétrica do Hospital Materno-Infantil desde dezembro de 2021. “O sentimento é de gratidão e o reconhecimento do trabalho vem em dose dupla. Na hora de colher os frutos do trabalho, é importante olhar para todos que sempre estiveram disponíveis para enfrentar ao seu lado os obstáculos que apareceram no caminho”, comentou Patrocínio sobre a sua indicação.

Carla Vecchier formou-se em Mogi das Cruzes (SP) e fez especialização na Faculdade Madre Thais, em Ilhéus. Trabalha no Hospital Materno-Infantil desde março de 2022. Para ela, o prêmio Anna Nery representa um reconhecimento, especialmente quando se fala em protagonismo da mulher, humanização no atendimento e pelo fim da violência obstétrica no parto dentro das maternidades. “Estes são temas que sou defensora e trabalho todos os dias para fazer acontecer”, resume.

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é a primeira maternidade 100 por cento SUS da região sul do Estado. Foi construído pelo Governo da Bahia, é administrado pela Fundação Estatal Saúde da Família e foi inaugurada em dezembro de 2021. Possui 105 leitos para obstetrícia, partos normal e de alto risco, pediatria clínica, UTIs pediátrica e Neonatal. Já ultrapassou a marca de cinco mil bebês nascidos na unidade, que completa dois anos no dia 6 de dezembro.