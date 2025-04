Três projetos baianos vencem a 4a edição do Prêmio LED – Luz na Educação

Três projetos baianos estão entre os seis vencedores da 4ª edição do Prêmio LED – Luz na Educação, promovido pelo Grupo Globo. Um dos projetos premiados é desenvolvido pela professora Sandra Nívia Soares de Oliveira, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que coordena o Projeto de Extensão Alfagaris, voltado à alfabetização de agentes de limpeza.

Outro destaque é o professor da rede estadual de Irecê, Arnobson dos Santos Costa, que atua na zona rural com uma iniciativa voltada à convivência com o semiárido e à valorização das identidades camponesas e quilombolas. Já em Vitória da Conquista, o Projeto Lumus, idealizado por Paloma Brito Coutinho, oferece orientação de carreira para jovens.

Ao todo, 2.300 iniciativas de todo o país foram inscritas na premiação, e cada projeto vencedor receberá o valor de R$ 200 mil. O resultado foi divulgado na noite da quinta-feira (17), em uma solenidade com a apresentadora Eliana.

Criado em 2017, o Alfagaris envolve estudantes do curso de Pedagogia da UEFS e tem como objetivo promover a alfabetização de trabalhadores da limpeza pública de Feira de Santana, articulando teoria e prática com forte impacto social. As aulas ocorrem quatro vezes por semana no ponto de apoio da empresa Sustentare, no bairro Capuchinhos, e o projeto já ultrapassou a marca de 100 trabalhadores alfabetizados.

Na zona rural de Irecê (BA), a Escola Municipal Anísio Teixeira vem implementando o projeto Inovação e Sustentabilidade: a construção de uma política de convivência com o Ser-Tão, idealizado por Arnobson dos Santos Costa. A iniciativa já promoveu melhorias na infraestrutura escolar, valorizou as identidades locais e criou um laboratório de tecnologias sociais voltado à agricultura familiar e à convivência com o semiárido.

O Projeto Lumus foi inspirado na própria trajetória de Paloma Brito Coutinho. A iniciativa oferece orientação de carreira, conexão com o mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades para jovens do interior da Bahia e de outras regiões, promovendo inclusão produtiva e empoderamento pessoal.

O Prêmio LED 2025 selecionou nove projetos finalistas, divididos em três categorias: educadores inovadores, estudantes inovadores e empreendedores/organizações inovadoras.