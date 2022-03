Tribunal de Justiça suspende liminar que reduz tarifa de esgoto em Ilhéus

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em decisão proferida ontem (24), suspendeu a liminar que autorizava a redução da tarifa de esgoto em Ilhéus. A ser cumprida a partir do dia 16 de abril, a decisão revoga liminar da 1ª Vara Dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais, no âmbito da ação civil pública interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Tal ação solicita que a tarifa de esgoto seja cobrada pela Embasa no percentual de 40% do valor cobrado pela água, como definido por lei municipal (nº4.112/2021). No recurso apresentado pela Embasa ao TJ-BA, a empresa alega que a definição da política tarifária não cabe ao poder legislativo municipal.

Além disso, argumenta que a suspensão da cobrança dos atuais 80% da tarifa de esgoto se reverte em “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” da 1ª Vara.

Isto porque, uma vez provada a legalidade da cobrança dos 80%, se tornaria impossível realizar o recolhimento retroativo da tarifa, diante do imenso contingente de usuários dos serviços da empresa.

Ao aceitar os argumentos interpostos pela Embasa, o Tribunal de Justiça proferiu decisão que suspende os efeitos da liminar assinada pela Justiça de primeira instância de Ilhéus.

Respaldo legal

A cobrança da tarifa de esgoto é determinada pela legislação nacional e estadual de saneamento e Resolução 001/2021 da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa). No estado, a Embasa aplica o percentual definido na legislação estadual, que é de 80% sobre o valor cobrado pelo volume de água consumido.

Esse percentual, em comparação com os aplicados em outros estados brasileiros, está entre os mais baixos. Também de acordo com a Lei nº 14.026 de 2020, que atualiza o marco legal do setor, “os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços”.

Investimentos em esgotamento

No âmbito do programa Água para Todos, a Embasa já investiu R$ 55 milhões na primeira etapa do sistema de esgotamento da zona sul que ampliou a cobertura de atendimento do serviço na sede municipal.

Atualmente, está em andamento a segunda fase da ampliação do acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto no bairro Pontal, no valor de R$ 19 milhões. Após concluída essa obra, Ilhéus terá cobertura de atendimento da ordem de 80%. Esses investimentos são financiados e pagos com recursos próprios da Embasa provenientes de parte da arrecadação da tarifa.

