Trinta mil pés de entorpecente são erradicados pela PM

Cerca de 30 mil pés de maconha foram erradicados, na madrugada desta terça-feira (15), no povoado de Ituiutiba, em Campo Formoso, município localizado a 401 km da capital. Os plantios ilegais foram encontrados pela 54ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante a “Operação Terra Limpa”.



Na área rural, os PMs acharam quatro roças. A primeira com 3.100 pés, a segunda com 2.400 e a terceira com 13.200. Nenhum criminoso foi encontrado no local. A maior parte da droga foi incinerada no próprio terreno e o restante apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Campo Formoso.



Os policiais descobriram a roça de maconha, em locais onde outras erradicações foram promovidas nos últimos anos. “Os criminosos sempre buscam reativar as plantações, mas estamos atentos”, informou o subcomandante da 54ª CIPM, capitão PM Arivaldo Gabriel de Oliveira.