Trio da Huanna agita Itabuna nesta sexta-feira

Mais que uma festa, uma verdadeira experiência. É isso que os maninhos Luizinho, Lucio e Neto prometem oferecer aos seus fãs nesta sexta-feira, dia 03 de dezembro, às 21 horas, em Itabuna.

O local escolhido para o primeiro show da banda na região sul da Bahia após a fase mais delicada da pandemia é o Divino Bosque, um espaço amplo com área verde na rodovia BR 415 – KM 36, logo após o parque de exposições.

A proposta de uma “estrutura excelente” permitirá grandes diferenciais, como: dois amplos palcos formato 360, praça de alimentação e banheiros climatizados. Além desta produção, o Trio da Huanna recomeça com grandes novidades como uma nova identidade visual e a música “Pra fazer gostoso de novo”, com clipe gravado pela “Macaco Gordo”, renomada produtora de Salvador. Disponível no canal oficial da banda no YouTube, hein?

Tayrone também vem

A outra grande atração do Huanna 360 é Tayrone, baiano considerado um dos grandes nomes nacionais do arrocha. O mais novo hit dele, “Cê ta preparada?”, com participação da saudosa Marilia Mendonça, está entre as músicas mais tocadas nas rádios de todo o país.

A venda de ingressos para pista e lounge já está a todo vapor no stand do Shopping Jequitibá, no Bigodon Barbearia Pub e na loja Empório Biboca Shoes. A HF Entretenimento e a Prospect Propaganda também assinam a realização do Huanna 360 e esperam promover outras edições em diversas cidades do Brasil.