Antonio Nunes de Souza*

Já não bastando as agonias virulentas e mortíferas que estamos enfrentando heroicamente, mesmo com perdas inestimáveis, com um atraso de quase quatro anos, a justiça foi perceber que havia algo de errado no reino da nossa comunidade!

Não é segredo que nosso, praticamente, ex prefeito, Fernando Gomes, tinha alguns processos em função de velhos pecados cometidos no passado que, com a sua astúcia, inteligência e apoios, tudo vem rolando em maresia, sem que medidas veementes tenham sido efetuadas.

Nosso ex gestor sempre foi como um “peixe ensaboado”, super escorregadio e grande sabedor de onde as cobras dormem. Sem sombras de dúvidas sempre provou ser um protótipo político: com todos defeitos e todas as virtudes. E isso provou conseguindo se eleger em cinco mandatos, mesmo todas as vezes saindo com processos e queixas e voltando nos braços do povo. Temos que admirá-lo por essa tenacidade e virtude!

Agora, com essa última sentença, que provavelmente o deixou sem escapatória, certamente irá descansar deitado em seus louros e glorias de uma passado que marcou a sua vida em nossa comunidade e região. Tenho certeza absoluta que jamais será esquecido!

E, curiosamente, seu substituto, homônimo e seu sempre companheiro de gestões, Fernando Gomes Vita, vice prefeito, ocupará a cadeira, mas, provavelmente, seu líder deverá estar dando as coordenadas sub-repticiamente, até o fim da gestão.

O fato é que teremos uma troca de Chico por Francisco, uma vez que, até nominalmente, são relativamente iguais!

Vamos esperar o desenrolar das coisas, ficarmos atentos nos meses restantes, tentar conseguir benefícios e, principalmente, ações pertinentes a nossa área de saúde, dando uma máxima prioridade!

Espero que tenham cautela, pensem e analisem os pretensos novos candidatos nessa próxima eleição, para que sejamos beneficiados com alguém que venha para ser digno, trabalhador e respeite seus eleitores, fazendo as obras necessárias e, principalmente, coloque uma equipe de secretários que saibam manipular com as verbas estaduais e federais sem querer ter participações descabidas!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com