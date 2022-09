Troféu Ita Pedro 2022 será entregue aos vencedores na próxima quinta-feira em Itabuna

A proposta da Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), de tornar a Festa do São Pedro – o Ita Pedro: O Melhor São Pedro de Todos os Tempos – em um marca de sucesso entre os grandes eventos juninos do Estado da Bahia, terá mais uma etapa com a solenidade de premiação dos vencedores do Troféu Ita Pedro 2022. O evento terá lugar na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 19 horas, na Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá.

Segundo o presidente da FICC, Aldo Rebouças, a premiação é concedida de forma simbólica, mas expressa aquele momento em que esses artistas e bandas estiveram em Itabuna e se apresentaram. Ele ressalta que para os artistas locais e da região é mais uma valorização e reconhecimento. O Ita Pedro 2022, aconteceu no período de 30 de junho a 3 de julho. A solenidade de premiação contará com a participação de vários artistas regionais e reunirá autoridades, imprensa e será aberta ao público.

Já a votação popular, realizada através da plataforma Google Forms, disponibilizada em link na bio do Instagram da Festa, foi encerrada no dia 05 de agosto e levou em conta três categorias Ouro da Casa, Melhor Show e Atração Revelação. Na categoria Ouro da Casa, concorrerão às atrações locais e regionais: Cacau com Leite, Cris Lima, Pegada X, Kaio Oliveira, Neto LX, Lordão, Sinho Ferrary, Noberto Curvelo, Trio da Huanna e Neto Gasparzinho.

Na categoria Melhor Show, disputaram os artistas nacionais: Alcymar Monteiro, Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, MC Rogerinho, Batista Lima, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Eber Lima e Miguel, João Gomes, Marcynho Sensação, Lá Fúria, Kart Love, Bell Marques e Thiago Brava. À premiação na categoria Atração Revelação concorreram: Cris Mel, Originais do Forró, A Tarraxada, Pegada X e Cristal Som.