Truck de Verão leva proteção solar para banhistas em Ilhéus

A estação das altas temperaturas e muito sol chegou. E, com ela, mais atividades ao ar livre e mais exposição à luz solar. Para garantir que todos possam curtir o verão ao máximo, O Boticário criou uma experiência móvel com Boti.SUN – sua linha de proteção solar: um caminhão da marca deve percorrer algumas das praias mais frequentadas do Nordeste na temporada oferecendo experimentação gratuita de sua linha completa de proteção solar.

Em Ilhéus, o Truck de Verão chega nesta terça-feira (17), e fica de 9h às 17h na Barraca Soro Caseiro, na Praia do Sul. Além do dispenser de protetor solar, a ação conta também com espaço instagramável, para que todos registrem a experiência com belas fotos em suas redes sociais, e ações de brindes em compras, que podem ser resgatados em qualquer loja da cidade.