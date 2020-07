Túneis de desinfecção do Senai Cimatec são implantados em Itabuna e Juazeiro

O Hospital de Base de Itabuna e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro passaram a contar com túneis de desinfecção do Senai Cimatec, implantados nesta terça-feira (30) pelo Governo do Estado. Com estes, 31 unidades de Saúde em toda a Bahia passam a contar com o equipamento, que é para uso exclusivo de profissionais paramentados com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

“Os túneis que estão sendo implantados pelo Governo do Estado em unidades de Saúde que atendem os pacientes com sintomas da Covid-19 fortalecem os cuidados com os profissionais que atuam na linha de frente. Foram desenvolvidos para que eles possam se desparamentar dos seus EPIs com mais segurança. O Hospital Regional de Juazeiro também já recebeu um túnel, que está sendo implantado”, explica o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

O Hospital de Base de Itabuna dedica 10 leitos de UTI e 38 clínicos aos cuidados de pacientes com diagnóstico de Coronavírus. Já a UPA de Juazeiro é a principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para os pacientes suspeitos de Covid-19 na cidade.

Os túneis foram desenvolvidos sob a supervisão do infectologista Roberto Badaró, pesquisador chefe do Instituto de Tecnologia da Saúde do Senai Cimatec. O desinfetante utilizado (hipoclorito) já é amplamente recomendado e utilizado, por décadas, para uso na desinfecção de superfícies de ambientes hospitalares e domiciliares, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e órgãos internacionais de saúde, inclusive com eficácia comprovada para o novo Coronavírus.

Além destes hospitais, os equipamentos também foram implantados no Instituto Couto Maia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris, UPA de Ipiaú, UPA de Porto Seguro, UPA de Itaberaba, hospitais Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce), Espanhol, Subúrbio, Ernesto Simões Filho, Martagão Gesteira, Santa Clara e o hospital de campanha da Arena Fonte Nova, em Salvador, além do Costa do Cacau, em Ilhéus, Calixto Midlej Filho, em Itabuna, São Vicente e Prado Valadares, em Jequié, Riverside, em Lauro de Freitas, das Clínicas de Conquista e Geral de Vitória da Conquista, Geral de Itaparica, da Chapada (Seabra), Dantas Bião (Alagoinhas), Geral Clériston Andrade (Feira de Santana), Regional de Santo Antônio de Jesus, Amec (Camacã), Geral do Oeste (Barreiras), São Pedro (Remanso) e Regional Mário Dourado Sobrinho (Irecê), além do hospital de campanha de Teixeira de Freitas.