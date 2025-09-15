TV Cabrália renova parceria com o Mutirão do Diabetes de Itabuna


Evento acontece no dia 15 de novembro, com atendimento especializado no Hospital Beira Rio

Por /

A TV Cabrália-Rede Record renovou a parceria com o Mutirão do Diabetes de Itabuna, considerada uma das maiores ações de prevenção e tratamento da doença em todo o mundo, e incluído no calendário anual da Fundação Internacional do Diabetes. O apoio foi definido durante uma reunião com as presenças do diretor executivo da emissora Leandro Teixeira, a gerente comercial Cristine Ribeiro, o gerente de jornalismo Juca Badaró, o Dr. Rafael Andrade e Patrícia Ribeiro, da ONG Unidos pelo Diabetes, além de Elio Nascimento diretor do Hospital Beira Rio, a secretária executiva Gilmária Brito e a coordenadora de marketing Helen Carlos.

No encontro, foi destacada a importância da parceria da TV Cabrália-Record com o Mutirão do Diabetes por mais um ano, reforçando a importância da união entre imprensa, instituições de saúde e sociedade civil para ampliar o impacto desse grande movimento em prol da prevenção e do cuidado com o diabetes.

“Para a TV Cabrália, é motivo de orgulho apoiar um evento de grande alcance social, que mobiliza milhares de pessoas e faz de Itabuna um exemplo para o Brasil”, afirmou Leandro Teixeira. “A parceria com a TV Cabrália deu uma nova dimensão ao Mutirão, que hoje é reconhecido em todo o país. Seguimos juntos, com compromisso e dedicação, para transformar vidas e levar informação e saúde a toda a população”, destacou o Dr. Rafael Andrade.

Em 2025, o Mutirão do Diabetes acontece no dia 15 de novembro, com atendimento especializado no Hospital Beira Rio e ações de prevenção na Cidade do Diabetes na Praça Rio Cachoeira.




Notícias Relacionadas

Bolsa Presença disponibiliza R$ 50,2 milhões para as famílias de estudantes da rede estadual
Governador anuncia pagamento de precatório para professores
Instituto Biofábrica da Bahia anuncia evento sobre cacau 
SAMU-192 de Itabuna completa 21 anos
Com 30% de desconto em mais de 60 itens, O Boticário lança promoção na linha capilar
Governador Jerônimo Rodrigues sanciona leis com ganhos salariais para 45 mil servidores públicos da Bahia
Prefeitura de Ilhéus participa de oficina para fortalecer roteiros turísticos na cidade
BAMIN realiza Oficina de Roteiros Turísticos no Litoral Norte de Ilhéus

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *