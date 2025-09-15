TV Cabrália renova parceria com o Mutirão do Diabetes de Itabuna

A TV Cabrália-Rede Record renovou a parceria com o Mutirão do Diabetes de Itabuna, considerada uma das maiores ações de prevenção e tratamento da doença em todo o mundo, e incluído no calendário anual da Fundação Internacional do Diabetes. O apoio foi definido durante uma reunião com as presenças do diretor executivo da emissora Leandro Teixeira, a gerente comercial Cristine Ribeiro, o gerente de jornalismo Juca Badaró, o Dr. Rafael Andrade e Patrícia Ribeiro, da ONG Unidos pelo Diabetes, além de Elio Nascimento diretor do Hospital Beira Rio, a secretária executiva Gilmária Brito e a coordenadora de marketing Helen Carlos.

No encontro, foi destacada a importância da parceria da TV Cabrália-Record com o Mutirão do Diabetes por mais um ano, reforçando a importância da união entre imprensa, instituições de saúde e sociedade civil para ampliar o impacto desse grande movimento em prol da prevenção e do cuidado com o diabetes.

“Para a TV Cabrália, é motivo de orgulho apoiar um evento de grande alcance social, que mobiliza milhares de pessoas e faz de Itabuna um exemplo para o Brasil”, afirmou Leandro Teixeira. “A parceria com a TV Cabrália deu uma nova dimensão ao Mutirão, que hoje é reconhecido em todo o país. Seguimos juntos, com compromisso e dedicação, para transformar vidas e levar informação e saúde a toda a população”, destacou o Dr. Rafael Andrade.

Em 2025, o Mutirão do Diabetes acontece no dia 15 de novembro, com atendimento especializado no Hospital Beira Rio e ações de prevenção na Cidade do Diabetes na Praça Rio Cachoeira.