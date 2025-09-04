Uesb abre seleção para cursos EaD em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



Como forma de ampliar a formação a distância de qualidade, a Uesb abre 300 vagas para dois cursos superiores de Tecnologia: em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Conforme o Edital 288/2025, os interessados devem se inscrever de 5 a 19 de setembro, pelo formulário on-line.

O curso tecnólogo em Gestão Pública abre sua primeira turma, com vagas disponíveis para os municípios de Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Itapetinga, Jaguaquara e Poções. Já o curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está com oferta para os municípios de Guanambi, Itabuna, Itapetinga, Jaguaquara, Poções e Santa Maria da Vitória.

Com duração de cinco semestres, os cursos serão ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), pelo Centro de Educação Aberta e a Distância da Uesb, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Todas as vagas são para ingresso no primeiro período letivo de 2026.

Para mais informações, acesse o Edital, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou ligue (77) 3425-9308.