Uesb abre seleção para cursos EaD em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas


Itabuna, de acordo com a programação, está entre os municípios contemplados

Por /


Como forma de ampliar a formação a distância de qualidade, a Uesb abre 300 vagas para dois cursos superiores de Tecnologia: em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Conforme o Edital 288/2025, os interessados devem se inscrever de 5 a 19 de setembro, pelo formulário on-line.

O curso tecnólogo em Gestão Pública abre sua primeira turma, com vagas disponíveis para os municípios de Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Itapetinga, Jaguaquara e Poções. Já o curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está com oferta para os municípios de Guanambi, Itabuna, Itapetinga, Jaguaquara, Poções e Santa Maria da Vitória.

Com duração de cinco semestres, os cursos serão ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), pelo Centro de Educação Aberta e a Distância da Uesb, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Todas as vagas são para ingresso no primeiro período letivo de 2026.

Para mais informações, acesse o Edital, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou ligue (77) 3425-9308.




Notícias Relacionadas

Construção de mais 3.401 habitações do Minha Casa Minha Vida na Bahia
Passagem de ônibus vai subir em Itabuna
IF Baiano lança processo seletivo 2026
Estado convoca mais 162 professores do Ensino Profissional aprovados no processo seletivo
Novas viaturas para a Polícia Militar
Operação especial no presídio de Itabuna
Escolas estaduais recebem kits de Robótica, e professores passarão por encontro formativo
Faculdade de Ilhéus oferece curso gratuito na área de Psicologia sobre o inconsciente dos sonhos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *