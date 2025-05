Uesb abre seleção para professor de Pedagogia e Psicologia

De 20 a 27 de maio, estarão abertas as inscrições para seleção pública de professor substituto na Uesb. Conforme o Edital 146/2025, as vagas são para o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH), campus de Vitória da Conquista, voltada para profissionais com graduação em Pedagogia e Psicologia.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pela página de Concursos da Uesb, seguindo as orientações do Edital. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e os candidatos que se enquadrem no perfil para solicitar a isenção do valor têm o prazo de 19 de maio para fazer, pelo formulário on-line.

O processo seletivo será feito por meio de entrevista, prova de títulos e aula pública. Outras informações podem ser acessadas no Edital e, em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-mail [email protected].