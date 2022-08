Uesc abre inscrições para o I Concurso Escolar de Fotografias do Dia da Árvore

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) promove o I Concurso Escolar de Fotografias do Dia da Árvore. As inscrições, gratuitas, estão abertas até o dia 4 de setembro de 2022, exclusivamente pelo link (https://forms.gle/9eQLWqFKBVBTq5THA) conforme o Edital Uesc Nº 100/2022, publicado no site da Uesc .

A ação está vinculada ao projeto de extensão Trilha Interpretativa da matinha da Uesc, responsável pelo Horto Florestal da Universidade, e será realizado no dia 21 de setembro em comemoração ao dia da Árvore, com o tema “A minha árvore preferida”.

O objetivo é expandir a conscientização e estimular a curiosidade acerca da biodiversidade vegetal, bem como fundamentar o papel das plantas como elementos essenciais do nosso cotidiano, contribuindo desta forma para valorizar a flora e diminuir a invisibilidade botânica, além de despertar a atenção da comunidade para a importância das árvores nas nossas vidas.

O concurso é aberto a instituições de ensino da Educação Básica, do Ensino Fundamental II (Anos Finais), Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) das cidades de Ilhéus e Itabuna, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por um professor responsável.Cada aluno poderá concorrer com uma única fotografia de árvores em seu ambiente natural ou áreas urbanas não sendo permitido a presença de pessoas.