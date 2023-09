Uesc abre seleções para estudantes de outras IES

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) divulgou os Editais nº 163 e 164/2023 que autorizam a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para Transferências Externas. O objetivo é o preenchimento de vagas destinadas a estudantes vindos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) para ingresso no primeiro semestre de 2024 nos cursos de graduação.

São ofertadas 118 vagas, distribuídas entre os cursos de Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Rádio, TV, e Internet, Educação Física, Enfermagem, Engenharias, Filosofia, Física, Geografia, História, Medicina, Matemática e Química.

É necessário que o(a) candidato(a) curse na IES de origem o mesmo curso pretendido na Uesc. Haverá reserva de vagas conforme as políticas de ações afirmativas adotadas pela Uesc dispostas na Resolução Consepe nº 64/2006.

O Processo Seletivo constará das seguintes etapas: a) Avaliação Documental, conduzida pelo Colegiado de Curso, a quem compete realizar a análise do Curso de origem e da documentação; b) Cálculo da Nota, composta pelo: Cálculo da Nota do Enem (NE) e Cálculo da Média do Histórico Acadêmico (MH); e, para o Curso de Medicina, c) Realização de Prova Prática (PP).

A aplicação da Prova Prática para Medicina ocorrerá nas datas prováveis de 02 (e 03 de dezembro de 2023 (para a 2ª série) e 09 e 10 de dezembro (para a 3ª série), no Pavilhão Adonias Filho, 2º andar, Campus da Uesc, a partir das 08h no horário local. Nos sábados, acontecerão as provas de Habilidades e Atitudes – HA e nos domingos, as Provas Práticas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade – PIESC, conforme a série específica. Outras disposições devem ser consultadas nos respectivos editais.