Uesc adota atendimento on-line no Protocolo Geral  

A pandemia provocada pelo novo coronavírus exigiu adoção de novos procedimentos administrativos na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), para proteger servidores e usuários da contaminação. E, ao mesmo tempo, agilizar o atendimento à comunidade acadêmica, principalmente aos alunos. Um desses serviços é o protocolo geral, que passa a ser completamente online. O link estará disponível na página principal do site da instituição.

O solicitante deverá preencher o requerimento digital, será gerado o arquivo na extensão PDF e este deverá ser encaminhado para o e-mail do Protocolo Geral ([email protected]), anexando um documento de identificação civil com foto atualizada (como RG, CNH ou Carteira Profissional). O assunto do e-mail deverá constar o nome completo do requerente.

Os documentos deverão ser enviados em apenas dois arquivos na referida extensão. O primeiro será o requerimento gerado e o segundo, toda a documentação referente à solicitação. Os documentos deverão ser salvos com o nome completo do aluno, a quem cabe a responsabilidade pelo conteúdo solicitado.

Outras orientações

Se o solicitante estiver impossibilitado de realizar o procedimento, o requerimento poderá ser feito através de procuração incluindo o documento de identificação civil do requisitante e do procurador legal. O Protocolo Geral terá até 72 horas para verificar a documentação encaminhada e encaminhá-la ao setor competente.

O solicitante receberá através do seu e-mail a confirmação de recebimento da documentação, a unidade de destino e o número do processo SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Para acompanhamento do requerimento, deverá consultar a unidade de destino através do e-mail informado.

Se o Protocolo identificar alguma inconsistência na solicitação, esta será devolvida para que sejam realizadas as correções. Os serviços serão realizados das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min. O envio após esse horário, dentro da data limite especificada no calendário acadêmico ou Edital, será considerado e tramitado no dia seguinte.

“A Uesc não se responsabiliza por inscrições não efetivadas e/ou não recebidas por motivos de ordem técnica no manuseio de computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento de linhas de comunicação, queda de energia elétrica, ou quaisquer impedimentos de transferência de dados”, alerta nota encaminhada pela assessoria da Universidade.

Outra recomendação é que requerimentos de comprovante de matrícula, histórico acadêmico e declaração de conclusão de curso sejam emitidos e validados pelo próprio solicitante no Portal Acadêmico. Eventuais dúvidas devem ser informadas, com antecedência de datas de calendário acadêmico, pelo informado e-mail da unidade de destino.