Uesc altera estrutura de gestão e dá posse aos diretores de novos departamentos

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, deu posse, na manhã de quarta-feira, dia 25, aos primeiros diretores do Departamentos de Engenharias e Computação (DEC) e de Ciências Exatas (DCEX) – respectivamente, professores doutores Aprígio Augusto Lopes Bezerra e Neurivaldo José de Guzzi Filho – que passam a integrar a estrutura de gestão da Instituição. O evento marca a extinção do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET). Com a nova estrutura, a Uesc passa a contar com 11 departamentos.

Também participaram da solenidade, o vice-reitor, Maurício de Santana Moreau; e o presidente da Associação dos Docentes da Uesc, Marcelo Lins. Estiveram presentes os pró-reitores de Graduação, professora doutora Márcia Morel; de Extensão, Cristiano Bahia; de Pesquisa e Pós-graduação, Fernanda Amato Gaiotto; de Administração e Finanças, Paulo Craveiro; e diretores de departamentos.

Ao tomar posse, o professor Aprígio Bezerra fez um relato histórico do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), desde o seu início, em 1995. Referiu-se ainda ao embrionário Departamento de Ciências (DC), no período da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (Fespi), instituição que deu origem à Uesc.

Bezerra aproveitou a oportunidade e homenageou os ex-diretores do DCET: professores Irene Maurício Carzola, Décio Tosta de Santana, Herlon Silva Brandão, Evandro Sena Freire (in memorian), Neurivaldo José de Guzzi Filho, Roberto Carlos Felício e George Kouzo Shinomiya. Também receberam homenagens, as ex-secretárias do Departamento: Sherney de Souza Pereira, Aliomária Oliveira dos Santos, Alana Maria Santos, Maristela Castro Nery Maia e Carina Santos Dias.

O professor Neurivaldo Guzzi Filho, que recentemente deixou a pró-reitoria de Extensão, afirmou que está preparado para o desafio de estruturar o novo Departamento de Ciências Exatas (DCEX) e continuar contribuindo com a evolução da Uesc. Por sua vez, o vice-reitor Maurício Moreau declarou que esse fato histórico traduz o processo de crescimento institucional da Universidade.

O reitor Alessandro Fernandes de Santana lembrou que a proposta de desmembramento do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas surgiu há 15 anos, e enfatizou a maturidade da decisão tomada pela assembleia departamental, por unanimidade, aprovada posteriormente pelo Conselho Universitário (Consu).

O novo Departamento de Engenharias e Computação abrigará os cursos de graduação de Ciência da Computação e as Engenharias: Civil, Elétrica, Mecânica, Química e de Produção e Sistemas. Já o Departamento de Ciência Exatas terá sob sua gestão os cursos de Matemática, Química e Física, na modalidade de licenciatura e bacharelado e, ainda, as Áreas de Estatística e Oceanografia, que não possuem cursos de graduação.