Uesc amplia o número de refeições com valor de um real

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) ampliou o numero de refeições subsidiadas a um real para estudantes de baixa renda. O anúncio foi feito pelo reitor, Alessandro Fernandes de Santana, durante reunião com representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) Livre Carlos Marighella e dos Centros Acadêmicos (CAs), realizada nessa quinta-feira (16), na Reitoria da instituição.

A partir de segunda-feira, 20 de março, o Restaurante Universitário (RU) vai servir duas mil refeições a um real, sendo 350 cafés da manhã, 1.200 almoços, 450 jantas. Eram servidos 250 cafés da manhã, 900 almoços e 300 jantares que totalizavam 1450 refeições. O reitor explica que essa é a capacidade máxima de produção do restaurante. Neste sentido, está buscando, junto ao Governo do Estado, recursos para a construção de um novo restaurante em local mais acessível e também a ampliação da cozinha do atual RU numa ação imediata.

“Estamos garantindo que o aumento no valor das refeições que aconteceu para a Universidade, não seja repassado aos estudantes. Desta forma, esta Reitoria garante o subsídio para que os estudantes continuem com o preço da alimentação inalterado: a um real por refeição”, garantiu o reitor, acrescentando que para melhorar a produção e a segurança dos trabalhadores da cozinha do RU estão sendo adquiridos novos equipamentos.