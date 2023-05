Uesc aprova curso de Psicologia Medida atende à demanda da Sociedade

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), aprovou durante a 62ª reunião extraordinária, ocorrida nesta sexta-feira, dia 19 de maio, sem nenhum voto contrário, a implantação do curso de graduação em Psicologia. O projeto do curso atende a uma demanda cada vez maior na área e visa suprir a necessidade de formação de psicólogos aptos a lidar com os desafios contemporâneos e promover o bem-estar mental.

O presidente do Consepe e reitor da Uesc, Alessandro Fernandes de Santana, classificou como dia histórico e destacou o compromisso de cada conselheiro e conselheira ao recordar que, há cerca de 10 anos, o projeto do Curso de Psicologia estava sob avaliação. “Numa Instituição que tem 34 Cursos de Graduação, o desafio é manter a excelência do ensino e isso vem sendo feito graças ao empenho de todos os servidores docentes, técnicos e analistas. Mas a Universidade precisa dar respostas às demandas da sociedade. A aprovação do Curso de Psicologia é a demonstração inequívoca desse compromisso”, enfatizou o reitor.

O Projeto Pedagógico de Curso de Psicologia e de Formação Complementar de Professor de Psicologia (PPC Psicologia) da Uesc resulta de esforços coletivos e discussões acerca dos propósitos da Universidade como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão em seu papel social com a região sul da Bahia e com a sociedade como um todo.

Para a maioria dos conselheiros, “o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia concretiza esse espírito promotor da cidadania, da intervenção social, política, científica e eticamente orientada à transformação da realidade social local, o fomento de ações em saúde diversificadas e políticas públicas pontuais na região, dignas de uma universidade pública de qualidade que é a Universidade Estadual de Santa Cruz”.

O novo curso da Uesc terá uma abordagem multidisciplinar, combinando teoria e prática para a formação de profissionais aptos a atuar em diversas áreas da psicologia, como clínica, organizacional, educacional, social e de saúde. A estrutura curricular contemplará disciplinas fundamentais, supervisionadas e projetos de pesquisa, buscando garantir uma formação sólida e atualizada.

Um diferencial do novo curso de Psicologia da Uesc será a ênfase na formação prática dos estudantes. Ele estará organizado a partir dos eixos estruturantes, que sistematizam as linhas do conhecimento necessárias à formação do psicólogo, subsidiada a identificação do conjunto de competências e habilidades alcançadas por conteúdos que integram o núcleo comum e aprofundados nas ênfases curriculares, o que, segundo a Comissão, possibilitará consolidar a formação profissional do psicólogo e do professor de Psicologia.

O Núcleo comum, de acordo com a Comissão, se organiza com base nos ciclos vitais – infância, adolescência, idade adulta e velhice – em módulos, de forma a garantir o domínio de ferramentas conceituais e técnicas para análise, diagnóstico e intervenção, básicos em psicologia, sempre respaldados pela ética profissional e comprometidos com a qualidade de vida de indivíduos, grupos, organizações e comunidades.

Três das Metodologias ativas de aprendizagem serão norteadoras das atividades do curso de Psicologia da Uesc: Aprendizagem Baseada em Problemas; Treinamento de Habilidades e Atitudes; e Problematização, ainda que outros métodos sejam oportunamente utilizados.

Os conteúdos curriculares foram organizados por módulos construídos de forma a contemplar os conteúdos referentes aos Eixos Estruturantes, reunidos em torno de temáticas que guardam a interdisciplinaridade, a integração teoria e prática, as competências e habilidades da formação do psicólogo. O Curso vai funcionar em horário integral. Serão oferecidas 40 vagas anuais, com ingresso único no primeiro semestre letivo de cada ano. O reitor Alessandro Fernandes de Santana agradeceu aos conselheiros, autoridades, estudantes e demais pessoas que lotaram o auditório do Edifício José Haroldo Castro Vieira, e frisou que “com a criação do curso de Psicologia, a Universidade Estadual de Santa Cruz reafirma seu compromisso com o ensino de excelência e com a formação de profissionais capazes de fazer a diferença na vida das pessoas. A iniciativa representa um importante avanço na área da saúde mental, e estou confiante na construção de uma sociedade mais saudável e acolhedora”.