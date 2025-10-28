UESC celebra 65 anos do Curso de Direito com Semana Jurídica e Novembro de Direitos e Identidades Negras

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) celebra, nesta quarta-feira, 29 de outubro, os 65 anos de implantação do Curso de Direito, marco histórico para o ensino jurídico no interior da Bahia. A solenidade comemorativa ocorrerá às 8h30, no Auditório do Centro de Arte e Cultura da Universidade, sob a presidência do reitor Professor Alessandro Fernandes e coordenação da diretora do Departamento de Ciências Jurídicas, professora Fernanda Viana, e do coordenador do Colegiado do Curso de Direito, professor Lucas Gabriel.

A celebração integra a XXV Semana Jurídica e o IV Novembro de Direitos e Identidades Negras (NODIN), realizados entre os dias 29 e 31 de outubro de 2025, com o tema “Direito, Memória e Territorialidade”. A programação inclui painéis, minicursos e apresentações artísticas que discutem temas contemporâneos do campo jurídico, como relações privadas, garantias processuais e democracia, promovendo uma abordagem interdisciplinar e plural.

A abertura contará com a exibição do documentário comemorativo dos 65 anos do Curso de Direito, que revisita a trajetória da instituição desde sua criação, em 1960, como Faculdade Católica de Direito de Ilhéus, primeira instituição de ensino superior do interior da Bahia. Fundado por educadores visionários, entre eles o professor Soane Nazaré de Andrade, o curso tornou-se referência regional e nacional, hoje sob responsabilidade do Departamento de Ciências Jurídicas da Uesc.

Ao longo de seis décadas e meia, o Curso de Direito consolidou-se pela excelência acadêmica e pelo comprometimento com a justiça e os direitos humanos, sendo reconhecido reiteradas vezes com o Selo OAB Recomenda. A trajetória do curso foi amplamente celebrada por docentes, discentes e ex-alunos nas redes sociais da comunidade acadêmica.

Mais que uma comemoração institucional, o evento reafirma o papel do Curso de Direito da Uesc como espaço de reflexão e construção do saber jurídico, comprometido com a memória, a diversidade e o fortalecimento da cidadania.