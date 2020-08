Uesc coloca no ar o site do Programa Amana

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) já colocou no ar o site do Programa Amana, voltado para a retomada econômica das regiões imediatas de Ilhéus-Itabuna, Camacan e Ipiaú.

Através do endereço é possível conhecer a estrutura, a contextualização dele e justificativas, saber quais são os municípios atendidos, os objetivos, metas, ações, resultados esperados, quais programas de Extensão da Uesc estão incluídos, as unidades diretamente participantes, os coordenadores, saber quem é a equipe executora e os contatos que podem ser feitos diretamente pelo e-mail: [email protected]

Programa Amana é uma iniciativa da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), com o objetivo de implementar ações que visam à retomada econômica das Regiões Imediatas de Ilhéus-Itabuna, de Camacan e de Ipiaú. Para superação dos efeitos socioeconômicos negativos decorrentes da crise oriunda da disseminação em larga escala do novo coronavírus.

População envolvida

O Programa visa disponibilizar meios para facilitar a superação da crise nos 43 municípios que compõem as citadas regiões imediatas, com população estimada superior a um milhão de habitantes, produto interno bruto (PIB) em torno de R$ 13 milhões e um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) médio (inferior a 0,6). A arrecadação pública da região vem acumulando reduções significativas em todas as receitas, sobretudo as oriundas do ICMS e do FPM.

O “Amana” tem como público-alvo pessoas físicas, empreendedores informais, micro e pequenas empresas, além dos gestores públicos dos municípios. Disponibilizará meios de obterem respostas à desaceleração econômica e à consequente recessão da economia regional no período pós-crise, que alterarão, fortemente, as relações de trabalho e as questões sociais regionais.

Contando com a participação de cursos de graduação e de pós-graduação da Uesc, as ações estão embasadas em projetos de extensão e programas de especialização latu sensu já em execução na Universidade.

Serão disponibilizados, em tempo real, painéis informativos sobre as atividades econômicas regionais, além de consultorias e assessorias nas áreas pública e privada, auxiliando na tomada de decisões setoriais e contribuindo para a retomada das atividades econômicas.

Basta acessar http://www.uesc.br/programa/amana/.