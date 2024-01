Uesc comemora destaque regional em Olimpíada de Matemática

O estudante ilheense Iago Alves Dias, de 14 anos, é o primeiro a conquistar Medalha de Ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O fato ocorreu na 18ª edição da Olimpíada, em 2023. Aluno do nono ano do Ensino Fundamental II do Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão (CPMRG), de Ilhéus, Iago contribuiu para a participação histórica de sua escola no evento. Ao todo, o colégio obteve uma medalha de ouro, duas de prata, cinco de bronze e 20 menções honrosas.

Esse feito histórico foi comemorado também pelo Departamento de Ciências Exatas (DCEX) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) que, desde 2015, realiza diversas ações extensionistas no CPM Rômulo Galvão. Em 2023, por exemplo, a área de Matemática da Uesc, através do Projeto de Extensão “Círculo Matemático da Uesc”, realizou treinamento olímpico para os 62 alunos do CPM classificados para a segunda fase da OBMEP (a escola teve em torno de 1.200 alunos inscritos na primeira fase).

Equipe envolvida

O projeto contou com a participação de cinco professores doutores da Uesc, dois discentes do curso de Bacharelado em Matemática e diversos professores de Matemática da Escola. Segundo o professor Nestor Felipe Castañeda Centurión, vice-diretor do Departamento de Ciências Exatas, “essa ação será ampliada em 2024. E é um resultado que serve de motivação para todas as escolas da região”.

Castañeda Centurión destaca que “o ambiente acadêmico vive uma efervescência na escola, através da existência de grupos de estudo e treinamento para diversas olímpiadas, com destaque para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a própria OBMEP.”

Premiações

Por sua vez, o estudante Iago Alves Dias, filho de Débora Alves e Cícero Dias, tem colecionado premiações em diversos certames dos quais participa. Somente em 2023, foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), medalhista de bronze na Olimpíada de Matemática do Sul da Bahia (OLIMAT), promovida pela Uesc; Medalha de ouro nacional nível 2 na 18ª OBMEP; medalhista de ouro regional nível 2 na 18ª OBMEP; além de membro fundador do Clube Ilheense de Astronomia e Ciências (CIAC), bolsista de Iniciação Científica Júnior do CNPq – Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática (Renovado para 2024); e monitor bolsista do programa Mais Estudo Bahia/Componente Curricular: Matemática.