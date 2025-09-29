Uesc comemora o Mês da Pessoa Idosa; conheça a programação

Outubro será também marcado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) como Mês da Pessoa Idosa. A programação terá início no dia 30 de setembro, às 13h30min, no espaço CEU, no Momento Cultural com a apresentação do Coral da Unati – Universidade Aberta à Terceira Idade.

Logo em seguida, às 14 horas, ocorrerá a abertura oficial do programa com palestra sobre o tema “Maturidade e qualidade de vida”, proferida pelo professor Lindomar Coutinho, no Auditório da Torre Administrativa. O evento é promovido pelo Núcleo de Estudos do Envelhecimento, com apoio da equipe da Unati e de professores da área de saúde.

O Núcleo de Estudos do Envelhecimento, criado em 1997, tem como objetivo principal dar um novo significado ao conceito de velhice buscando compreendê-la nas distintas formas de interação e articulação com as instituições; criar mecanismos de sociabilidade entre os idosos e a comunidade; refletir sobre o processo do envelhecimento e despertar a sociedade regional para o fenômeno social do envelhecimento.

A programação do Mês da Pessoa Idosa prossegue no dia 1º de outubro, às 13h30min, com a realização de diversas atividades com foco em questões de saúde, sendo que no encerramento haverá um momento de “Dança e Qualidade de Vida”, no espaço CEU, com a participação da professora Naiara Severo.

No dia 8, às 8 horas, na sala de aula da Unati, os professores Miguel Vergara e Flávia de Melo vão abordar o tema “Lúdico na Velhice”, Às 10 hora, terá aula de Tai Chi Chuan com a professora Karina Pinto, e em seguida, aula de Yoga com o professor Marcos Rogério Neves, no gramado em frente ao Pavilhão Adonias Filho. O professor Antônio Couto fará aula de Tai Chi Chuan no dia 9, às 15 horas.

A programação prossegue dia 16, às 8 horas, com Feira e Exposição de Manualidades, no espaço CEU, e, às 14 horas, Roda de Conversa sobre “As múltiplas formas de envelhecer”. Em seguida, às 16 horas, será realizado o lançamento do livro “As garrafadas de Dona Francisca”, de autoria do professor Sanqueilo de Lima Santos, na sala de treinamento do CDRH, no térreo do Pavilhão Waldir Pires.

No dia 21 de outubro, às 8h30min, acontecerá a Oficina do Iogurte, com o professor Antônio Fábio Figueiredo, na Agroindústria, e no dia 22, às 13h30min, o Cine Debate “Envelhecimento e acessibilidade”, com a professora Ivone Maia de Mello, no 2º andar do Pavilhão Adonias Filho (sala 2202).

A live “Tire seu idadismo da frente que eu quero passar com a minha Maturidade” será realizada no dia 23, às 19 horas, no Youtube, com a mediação da professora Pricila Oliveira Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana.

O encerramento do Mês da Pessoa Idosa será no dia 31, às 7h30min, com a atividade de panfletagem “Idadismo? Tô fora!!!”, nos portões da Uesc, e o PIT STOP contra o idadismo, às 10 horas, na Rodovia BR-415, em frente ao Campus Professor Soane Nazaré de Andrade.