Uesc completa 31 anos como Universidade pública e gratuita

“A Universidade Estadual de Santa Cruz é o resultado de esforços plurais, das nossas comunidades acadêmica e regional. Nossa riqueza é, e deve ser a nossa pluralidade e a nossa diversidade.” A saudação do reitor Alessandro Fernandes de Santana destaca a Uesc que, neste dia 5 de dezembro de 2022, completa 31 anos de estadualização, resultado de uma campanha que unificou as lideranças políticas e populares das regiões Sul e Extremo Sul da Bahia na luta pela transformação da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (Fespi), numa universidade pública e gratuita.

Ao longo de sua história, a Universidade tem se destacado como uma das principais instituições de ensino superior da Bahia e da Região Nordeste. Nessas três décadas, a política de extensão foi desenvolvida de forma efetiva, nas diversas áreas do conhecimento, com centenas de programas e ações que beneficiam praticamente todos os municípios da região.

Atualmente, a Uesc disponibiliza 39 cursos de graduação, sendo 34 regulares e presenciais e cinco na modalidade ensino a distância (Ead). A Pós-Graduação obteve resultados positivos na última parcial da Avaliação Quadrienal 2021 da Capes. Dos 19 cursos avaliados, sete tiveram melhoras de conceito, com destaque para o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, que atingiu nota de excelência internacional com o conceito 6. Hoje são ofertados 50 cursos – 17 especializações, 25 mestrados e 08 doutorados.

Nos últimos três anos, mesmo enfrentando as adversidades da pandemia da Covid-19, a instituição construiu novas unidades de pesquisa, como o Complexo de Laboratórios de Ciências Exatas (CLCE), o anexo do Centro de Biologia e Genética (CBG) e a sede do Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia (Nepab), que deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2023. Toda iluminação do campus foi requalificada com lâmpadas LED, e as áreas de convivência do Campus estão sendo revitalizadas com a implantação de 65 bancos e ferro fundido e madeira, implantação de calçadas acessíveis e construção de uma mini arena.

A Uesc tornou-se um respeitado centro de pesquisa, com excelente índice de produtividade científica. Possui 147 laboratórios e equipamentos de ponta, cujos equipamentos estimulam os projetos de pesquisa, desde a iniciação científica até a pós-graduação. Até o momento, a Instituição registra mais de 18 mil e 500 artigos científicos publicados e várias patentes..

O reitor Alessandro Fernandes de Santana enfatiza que a “nossa Universidade se reveste de simbolismo histórico para o Sul do Estado e para a Bahia por sua importância para a formação de profissionais especializados e para a formulação de projetos e políticas públicas que visaram a diversificação da economia regional no enfrentamento das cíclicas crises da lavoura cacaueira. A contribuição da Uesc para a retomada do desenvolvimento regional tem sido indiscutível em todos os pilares de atuação, o ensino, a pesquisa e a extensão.”