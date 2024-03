Uesc discute Plano Diretor Participativo de Ilhéus

Dialogar sobre os desdobramentos da aplicação do Plano Diretor Participativo de Ilhéus (PDPI). Este foi o objetivo da roda de conversa com Professores, Estudantes e Técnicos da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) na tarde da última segunda-feira (25).

O encontro foi coordenado pela equipe MYR ESG Solutions, empresa especializada na consultoria ambiental e urbana, contando com representantes da Faculdade de Ilhéus, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e do Instituto Federal da Bahia (IFBA).

No Campus da Uesc, além da reunião, a equipe Myr, visitou o Observatório Social, o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul) e a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul da Bahia, no Pavilhão do Instituto de Pesquisa e Análises Físico-Químicas (IPAF). Lá também estão as instalações dos laboratórios do Centro de Inovação do Cacau (CIC).

Para o supervisor do PDPI, Sérgio Myssior, “são contribuições de extrema relevância para o andamento do trabalho. Na semana passada tivemos reuniões produtivas com o Poder Público e a sociedade civil organizada, nas quais abordamos propostas voltadas ao planejamento e ordenamento territorial”.

Eixos em discussão

A comunidade acadêmica vai debater de forma setorizada os eixos temáticos: Meio Ambiente e Território; Turismo, Cultura e Patrimônio; Dinâmica Urbana e Mobilidade. Os quatro grupos farão as contribuições que julgarem pertinentes e deverão apresentá-las nas reuniões agendadas para os dias 29 e 30 de abril, conforme organização das instituições de ensino superior.

Por meio do processo participativo amplo e transparente será possível elaborar um documento sintonizado com as necessidades e expectativas do cidadão ilheense, envolvendo o meio ambiente, patrimônio cultural, transporte, habitação, regularização fundiária, saneamento e serviços públicos, além das políticas econômicas, sociais e de gestão. Contribuições/sugestões podem ser enviadas até o dia 15 de abril.

Acesse o formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct0Rgs7c_XeLivcQFzdIzXUM_JMnVUAUbV2s3yFnOqxajbsQ/viewform?pli=1

O diagnóstico da primeira fase está disponível no site da Prefeitura de Ilhéus. Acesse: https://drive.google.com/drive/folders/1UIMpQ-O-EcSZ6QV7biwuzKiOb_DQRc8r

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, o munícipe também pode entrar em contato através do e-mail: [email protected].

