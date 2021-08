Uesc é a segunda entre melhores “Universidades Jovens” do Brasil

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) é a segunda colocada no ranking das “Universidades Jovens”, com destaque para o curso de Engenharia Civil. O Times Higher Education (THE), especializado em rankings mundiais de universidades, organizou uma lista com as melhores “Universidades Jovens” do mundo.

A organização define como “Universidades Jovens” aquelas fundadas a partir de 1971. No Brasil, na categoria Engenharia Civil, 10 instituições foram ranqueadas.

De acordo com a lista do THE: 1º – Universidade Estadual Paulista (SP); 2º – Universidade Estadual de Santa Cruz (BA); 3º – Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RN); 4º. Universidade Estadual de Londrina (PR); 5º Universidade Federal de Uberlândia (MG); 6º – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PR); 7º – Universidade Federal do ABC (SP); 8º – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PR); 9º – Universidade Federal do Piauí (PI); e 10º – Universidade de Fortaleza (CE).

Na avaliação do reitor da Uesc, professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana, “esse é mais um resultado que nos traz alegria e que deve ser comemorado com toda a Uesc. É uma instituição internacional que avalia o resultado do trabalho da nossa Universidade, desta vez destaca o curso de Engenharia Civil, e nos coloca numa posição privilegiada. Uma avaliação que mostra a importância dos trabalhos realizados em nossa Instituição”.

Ele pondera que devem ser mensurados os critérios estabelecidos pela instituição avaliadora, visando aperfeiçoar ainda mais o caminho de crescimento da instituição. “Apesar do cenário de restrições de recursos, nosso objetivo é qualificar ainda mais todos os nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Parabenizo aos docentes, discentes, coordenadores e diretores do curso de Engenharia Civil e do Departamento de Ciências Exatas da nossa Universidade”, frisa o reitor.

Histórico e resultados

O curso de Engenharia Civil da Uesc foi implantado em 2011, mas já está consolidado. De acordo com a professora Thayse Gama de Carvalho, coordenadora do colegiado, no último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o curso obteve novamente o conceito 5. “Com isso manteve seu lugar entre os melhores cursos do Brasil. Em 2019, ficamos com a sexta colocação do Nordeste e em segundo lugar na Bahia”, acrescentou.

O curso já graduou 48 profissionais e, atualmente, conta com 185 alunos ativos, que têm à sua disposição os laboratórios de Ensaios Mecânicos e Resistência dos Materiais (Lemer), de Materiais de Construção Civil (LMCC), Laboratório de Geotecnia (Geolab), específicos do curso, além dos laboratórios de Química e Física.