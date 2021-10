Uesc e Amurc discutem direito à educação em tempos de pandemia

Um diálogo sobre o direito à educação em tempos de pandemia ganhou destaque segunda-feira (25), durante a palestra online conduzida pela professora Gilvânia Nascimento. Ela também integra a coordenação do programa de Apoio Gerencial e Institucional às Prefeituras do Litoral Sul – AGIR-LS.

O evento contou com a participação de secretários municipais de Educação, o secretário executivo da Amurc, Luciano Veiga, a dirigente do Fórum de Secretários Municipais, Luzinete Miranda, o Pró-reitor de Extensão, Neurivaldo de Guzzi Filho, e o professor Emerson Lucena, coordenador da Coinc.

Importância do planejamento

Os municípios da região estão vivendo a retomada da educação. Junto a isso, Gilvânia ressaltou uma série de ações que devem ser adotadas pelos gestores, a começar pelo planejamento. Fundamental para a garantia do direito à educação, mas também à vida, através dos protocolos sanitários de biossegurança.

“O planejamento precisa ser debatido com os órgãos, as instituições, a sociedade. Os municípios precisam montar uma estrutura de comunicação que dialogue com a comunidade. As escolas precisam se reorganizar para receber os estudantes nesse período pós pandemia”, declarou a palestrante.

Ao longo do encontro, os participantes expressaram suas opiniões relacionadas à retomada das atividades de ensino. “A cautela deve ser a base de nossas decisões nesse momento tão incerto para a sociedade”, destacou Miriam Figueiredo. Já Darlene Reis, completou: “o diálogo é preciso e necessário, porque só assim os direitos e deveres legais da educação acontecem”.