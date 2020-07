Uesc e UFSB recebem cerca de 4 mil máscaras para ajudar em campanhas sociais

Expandindo a rede de solidariedade, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) seccional Litoral Sul doou, nesta quinta (23), cerca de 4 mil máscaras à Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Os EPIs ajudarão as instituições em suas campanhas sociais de combate ao novo coronavírus, Uesc Solidária e UFSB Solidária.

Ao todo, 1 milhão de máscaras vêm sendo doadas a instituições em municípios do Sul da Bahia e até em outras regiões como o território do Sisal que também recebeu máscaras de proteção. O equipamento foi produzido por costureiras do Sul da Bahia que receberam um auxílio por produção no projeto Trabalhando em Rede, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) com intermediação de contrato e apoio do Cesol Litoral Sul.

Além das universidades, outras instituições da região vêm sendo beneficiadas como movimentos sociais, prefeituras, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. A ação integra a campanha #LitoralSulSolidário, do Cesol em Itabuna, que além da distribuição dos EPIs também segue coma arrecadação de alimentos e itens de higiene. As doações podem ser feitas das 9 às 15h na Loja Empório Litoral Sul, na Rua Nações Unidas, 334, Centro, Itabuna-BA (próximo à Catedral).

Balanço da campanha

Mais de 5 toneladas de alimentos já foram arrecadadas com o apoio de artistas locais em lives na internet. As doações são direcionadas para a produção de cestas básicas que vêm sendo encaminhadas a famílias da economia solidária da região Sul do estado, como comunidades quilombolas, indígenas e de matriz africana.

Ascom Cesol Litoral Sul