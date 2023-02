Uesc empossa 38 novos professores; solenidade será realizada dia 2 de março

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) receberá, na manhã de quinta-feira, 2 de março de 2023, 38 novos docentes. A solenidade de posse será realizada, às 9 horas, presidida pelo reitor Alessandro Fernandes de Santana, com as presenças do vice-reitor Mauricio Santana Moreau, dos diretores dos 11 Departamentos, pró-reitores, sindicatos dos docentes e dos servidortes técnicos, no auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto.

Os professores a serem empossados foram aprovados em concurso público para professor auxiliar e professor assistente, autorizado pelo Edital 044/2022, realizado no dia 10 de junho do ano passado, com a participação de cerca de 1.500 candidatos inscritos.

O Concurso teve por objetivo o preenchimento de 49 vagas, sendo quatro para o cargo permanente de Professor Auxiliar e 45 para Professor Assistente. Do total de vagas, 15 foram destinadas a autodeclarados (as) pretos ou pardos e duas para pessoas com deficiência.

Para o reitor da Uesc, professor doutor Alessandro Fernandes, “é um dever da Universidade se renovar para oferecer aos seus discentes e à sociedade regional, com competência e excelência, as suas atividades finalísticas de graduação, extensão e pesquisa.”

“Agradecemos à sensibilidade do Governo da Bahia em atender ao pleito da Uesc para melhor atender aos nossos discentes no desenvolvimento das atividades acadêmicas,” declara o reitor.